В Киеве ликвидировали пожар на Позняках

Пожар произошел на 12-м этаже дома
Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном доме на столичных Позняках. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве на странице в Facebook.
Возгорание произошло на балконе на 12-м этаже 16-этажного дома на улице Соломии Крушельницкой, 3А. Огонь распространился на этаж выше. Из-за утеплителя горение сопровождалось сильным дымом.
"В результате пожара огнем повреждена внутренняя и внешняя отделка нескольких квартир. Жертв и пострадавших нет", - отметили в ГСЧС.
Напомним, пожар в доме на Позняках произошел сегодня возле многоэтажки, где на прошлой неделе произошел мощный взрыв. Тогда в результате взрыва погибли 5 жителей дома.
Добавим, по основной версии следствия, взрыв в доме на Позняках произошел из-за несоблюдения технологий при замене счетчиков, что повлекло утечку газа.
Кроме того, взрыв и пожар в доме произошел сегодня в Харьковской области из-за преднамеренных действий мужчины.
Автор: Дмитрий Левицкий