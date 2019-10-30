В Киеве ликвидировали источники излучения радиации

Во вторник, 29 октября, в Центральной геофизической обсерватории Киева ликвидировали два источника излучение радиации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории.

Как сообщается, вчера представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям совместно с другими специалистами провели обследование помещений лабораторного корпуса обсерватории и прилегающей территории. В ходе обследования были выявлены два очага излучения. После оценки ситуации было принято решение об изъятии очагов.

"Проведено изъятие двух подозрительных предметов с признаками источников ионизирующего излучения, которые были помещены в защитный контейнер и транспортированы спецавтомобилем в определенное место", - заявили в обсерватории.

Отмечается, что после окончания работ по ликвидации вновь было проведено дозиметричне обследование помещений и прилегающей территории, во время которого не были выявлены превышения допустимых уровней радиации.

"Угрозы персоналу обсерватории и окружающей среде нет, о чем составлен соответствующий акт, подписанный одиннадцатью уполномоченными лицами", - добавили в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Центральной геофизической обсерватории Киева обнаружили источники излучения радиации. Один из источников был обнаружен в конструкции здания, построенного в 1987 году.

Накануне РБК-Украина писало, что в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили источник радиации. В ходе планового контроля на научно-производственном предприятии в Южном были обнаружены предметы, являющиеся источником ионизирующего излучения.