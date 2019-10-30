У Києві ліквідували джерела випромінювання радіації

У вівторок, 29 жовтня, у Центральній геофізичній обсерваторії Києва ліквідували два джерела випромінювання радіації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обсерваторії.

Як повідомляється, вчора представники Держслужби з надзвичайних ситуацій спільно з іншими спеціалістами провели обстеження приміщень лабораторного корпусу обсерваторії та прилеглої території. В ході обстеження було виявлено два осередки випромінювання. Після оцінки ситуації було прийнято рішення про вилучення осередків.

"Проведено вилучення двох підозрілих предметів з ознаками джерел іонізуючого випромінювання, які були поміщені у захисний контейнер та транспортовані спецавтомобілем у визначене місце", - заявили в обсерваторії.

Зазначається, що після закінчення робіт з ліквідації знову було проведено дозиметричне обстеження приміщень та прилеглої території, під час якого не було виявлено перевищень допустимих рівнів радіації.

"Загрози персоналу обсерваторії та навколишньому середовищу немає, про що складений відповідний акт, підписаний одинадцятьма уповноваженими особами", - додали в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на території Центральної геофізичної обсерваторії Києва виявили джерела випромінювання радіації. Одне з джерел було виявлено в конструкції будівлі, побудованій в 1987 році.

Напередодні РБК-Україна писало, що в Одеській області співробітники Служби безпеки України виявили джерело радіації. В ході планового контролю на науково-виробничому підприємстві в Южному було виявлено предмети, що були джерелом іонізуючого випромінювання.