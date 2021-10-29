В Киеве на левом берегу провалился асфальт: движение перекрыто
Фото: В Киеве на левом берегу провалился асфальт (t.me/kyivpatrol)
В Киеве на левом берегу провалился асфальт на дороге. В связи с этим движение от бульвара Перова в направлении улицы Радужная полностью перекрыто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
Провал асфальта произошел на проспекте Алишера Навои.
"Провал асфальтового покрытия на проспекте Алишера Навои. Перекрыто движение от бульвара Перова в направлении улицы Радужная", - говорится в сообщении.
Фото: В Киеве на левом берегу провалился асфальт (t.me/kyivpatrol)