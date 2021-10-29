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В Киеве на левом берегу провалился асфальт: движение перекрыто

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Пятница 29 октября 2021 18:48
В Киеве на левом берегу провалился асфальт: движение перекрыто Фото: В Киеве на левом берегу провалился асфальт (t.me/kyivpatrol)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве на левом берегу провалился асфальт на дороге. В связи с этим движение от бульвара Перова в направлении улицы Радужная полностью перекрыто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

Провал асфальта произошел на проспекте Алишера Навои.

"Провал асфальтового покрытия на проспекте Алишера Навои. Перекрыто движение от бульвара Перова в направлении улицы Радужная", - говорится в сообщении.

В Киеве на левом берегу провалился асфальт: движение перекрытоФото: В Киеве на левом берегу провалился асфальт (t.me/kyivpatrol)

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