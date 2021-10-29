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У Києві на лівому березі провалився асфальт: рух перекрито

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П'ятниця 29 жовтня 2021 18:48
У Києві на лівому березі провалився асфальт: рух перекрито Фото: у Києві на Лівому березі провалився асфальт (t.me/kyivpatrol)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві на Лівому березі провалився асфальт на дорозі. У зв'язку з цим рух від бульвару Перова в напрямку вулиці Райдужна повністю перекрито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва.

Провал асфальту стався на проспекті Алішера Навої.

"Провал асфальтового покриття на проспекті Алішера Навої. Перекрито рух від бульвару Перова в напрямку вулиці Райдужна", - йдеться в повідомленні.

У Києві на лівому березі провалився асфальт: рух перекритоФото: у Києві на Лівому березі провалився асфальт (t.me/kyivpatrol)

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