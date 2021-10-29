У Києві на лівому березі провалився асфальт: рух перекрито
Фото: у Києві на Лівому березі провалився асфальт (t.me/kyivpatrol)
У Києві на Лівому березі провалився асфальт на дорозі. У зв'язку з цим рух від бульвару Перова в напрямку вулиці Райдужна повністю перекрито.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва.
Провал асфальту стався на проспекті Алішера Навої.
"Провал асфальтового покриття на проспекті Алішера Навої. Перекрито рух від бульвару Перова в напрямку вулиці Райдужна", - йдеться в повідомленні.
Фото: у Києві на Лівому березі провалився асфальт (t.me/kyivpatrol)