У Києві на Лісовій зіткнулося дві фури

В результаті аварії тягач MAN врізався в фуру Scania

У Києві, на перетині Лісового проспекту та вулиці Братиславській зіткнулися тягач MAN і фура Scania. Про це на своїй сторінці facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

Під час зупинки на світлофорі при перетині вулиці Братиславської і Лісового проспекту, водій MAN врізався в тягач Scania.

На щастя, ніхто не постраждав. Водій тягача MAN відбувся лише подряпинами.

На місці події працює патрульна поліція.