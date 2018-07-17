У Києві на Лісовій зіткнулося дві фури
В результаті аварії тягач MAN врізався в фуру Scania
У Києві, на перетині Лісового проспекту та вулиці Братиславській зіткнулися тягач MAN і фура Scania. Про це на своїй сторінці facebook повідомляє dtp.kiev.ua.
Під час зупинки на світлофорі при перетині вулиці Братиславської і Лісового проспекту, водій MAN врізався в тягач Scania.
На щастя, ніхто не постраждав. Водій тягача MAN відбувся лише подряпинами.
На місці події працює патрульна поліція.
Фото: ДТП на Лісовій (fhttps://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/)
Нагадаємо, в мережі з'явилося відео моменту ДТП з екс-головою Перечинської РДА. На відео видно, як Jeep голови району спочатку врізається в бордюр праворуч, а потім його відкидає в протилежну сторону, де він збиває двох жінок, які прогулюються по тротуару.