У Києві на Лісовій зіткнулося дві фури

Новини Надзвичайні події 17.07.2018 - 05:01
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті аварії тягач MAN врізався в фуру Scania

У Києві, на перетині Лісового проспекту та вулиці Братиславській зіткнулися тягач MAN і фура Scania. Про це на своїй сторінці facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

Під час зупинки на світлофорі при перетині вулиці Братиславської і Лісового проспекту, водій MAN врізався в тягач Scania.

На щастя, ніхто не постраждав. Водій тягача MAN відбувся лише подряпинами.

На місці події працює патрульна поліція.

У Києві на Лісовій зіткнулося дві фури
У Києві на Лісовій зіткнулося дві фури
 
Фото: ДТП на Лісовій (fhttps://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/)
 
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Теги:  Київ,  ДТП,  авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС