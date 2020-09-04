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В Киеве лабораторный центр не будет тестировать на COVID-19 частных лиц

Киев, Пятница 04 сентября 2020 11:08
В Киеве лабораторный центр не будет тестировать на COVID-19 частных лиц
Фото: сбор анализов для проведения тестирования на коронавирус (dpsu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения прекращает обследование на коронавирус частных лиц. Тестирования не будут проводиться с 7 сентября.

Об этом говорится на странице в Facebook лабораторного центра.

О причинах остановки приема частных лиц лабораторным центром Киева спросили народные депутаты во время часа вопросов к правительству у министра здравоохранения Максима Степанов. По его словам, лаборатория работает в обычном режиме.

"Я выясню эту информацию. Пока не видел этого сообщения", - сказал Степанов.

Напомним, по состоянию на 3 сентября, Киев и еще 16 областей не соответствовали требованиям для ослабления карантина, в столице более чем в два раза превышен показатель заболеваемости коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировали очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - заболели 2723 человека; при этом в Киеве подтвердили 319 новых случаев COVID-19, что является вторым худшим показателем среди всех регионов.

Отметим, вчера в Украине обновили список карантинных зон, Киев остался в "желтой зоне".

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