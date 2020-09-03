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Киев и 16 областей не готовы к ослаблению карантина

Четверг 03 сентября 2020 14:42
Киев и 16 областей не готовы к ослаблению карантина
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

По состоянию на 3 сентября к ослаблению карантина не готов Киев и еще 16 областей. Из обновленного списка выбыла Полтавская область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самая высокая заболеваемость на 100 тысяч человек за две недели - в Черновицкой (258,6), Тернопольской (243,4) и Ивано-Франковской (175,4) областях.

Таким образом, не готовы смягчать ограничения:

  • Киев;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Львовская;
  • Николаевская;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область

Киев и 16 областей не готовы к ослаблению карантина

Фото: эпидемическая ситуация в областях Украины (moz.gov.ua)

В частности, регион должен соответствовать следующим критериям:

  • количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;
  • показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;
  • если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается "оранжевый" уровень, если больше 75% - "красный"

Напомним, по состоянию на 3 сентября в Украине обнаружили 2430 новых случаев коронавируса.

Также РБК-Украина сообщало, что адаптивный карантин в Украине могут продлить и после 31 октября.

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