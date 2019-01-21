У Києві квартплата буде здійснюватися за договором

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі поняття "тариф на утримання будинків" перестало існувати

У Києві квартплата в частині обслуговування будинків та прибудинкової території буде здійснюватися за договором. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби КМДА.

За словами Пантелеєва, відповідно до закону "Про житлово-комунальні послуги", поняття "тариф на утримання будинків" перестало існувати і наразі введено плату за надані послуги. Ця плата фіксується в договорі між мешканцями будинку і виконавцем послуг.

"Ціна послуг з утримання будинків і прибудинкових територій становить 5-6 гривень за один квадратний метр і множиться на площу квартири. Ця ціна враховує необхідні витрати компаній, і вона істотно нижче в порівнянні з більшістю цін комерційних підприємств. Сьогодні комунальні підприємства не є монополістами на ринку. Якщо говорити про площу обслуговування житла, то близько 50% - під опікою комерційних компаній", - зазначив він.

Він додав, що мешканці багатоквартирного будинку можуть вибрати нову керуючу компанію, якщо робота нинішньої не влаштовує.

"Мене мешканці часто запитують: якщо ми не оберемо керуючу компанію, то нас перестануть обслуговувати? Я завжди відповідаю, що ніхто припиняти обслуговування будинків не буде: комунальні підприємства продовжують працювати за відповідну об’єктивну ціну. Але і нав’язувати послуги комунальних підприємств теж ніхто не збирається - у мешканців є вибір", - додав він.

Нагадаємо, у грудні 2018 року Кабінет міністрів України схвалив поетапний старт монетизації субсидій, який розпочався з 1 січня 2019 року.

Як писало РБК-Україна, за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, вже з березня 2019 року українці будуть отримувати житлові субсидії готівкою.

Також повідомлялося, що вже цього тижня Кабінет міністрів України може прийняти рішення для виплати житлових субсидій готівкою.