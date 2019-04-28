В Киеве в квартире взорвалась граната, есть погибшие

Фото: место взрыва (kyiv.npu.gov.ua)

В результате взрыва гранаты погибло два человека

В Киеве в результате взрыва гранаты в жилой квартире многоэтажки в микрорайоне Позняки погибло двое человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что полиция получила звонок на спецлинию, что в квартире произошел взрыв, от которого пострадали двое сожителей 38 и 44 лет. Заявительница сообщила, что мужчина принес домой гранату и взорвал ее.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативных групп, врачи, работники взрывотехнических групп и спасатели.

"Врачи "скорой" констатировали смерть мужчины, а женщину с ранениями различной степени тяжести в бессознательном состоянии было госпитализировано в медицинское учреждение. Через несколько часов от телесных повреждений женщина скончалась", - сообщили правоохранители.

Оперативными сотрудниками было установлено, что взрыв произошел на кухне, когда в помещении находились погибшие. Правоохранители изъяли остатки и фрагменты осколков гранаты и направили их для проведения экспертизы.

"Следственным отделом Дарницкого управления полиции информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киевской обл. обстреляли из гранатомета жилой дом. Представитель Нацполиции Киевской области Николай Жукович сообщил, что в селе Гнидын Бориспольского района Киевской области был обстрелян жилой дом из гранатомета.