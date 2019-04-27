В Киевской обл. обстреляли из гранатомета жилой дом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пострадавших в результате происшествия нет

Спикер Нацполиции Киевской области Николай Жукович сообщил, что в селе Гнидын Бориспольского района Киевской области был обстрелян жилой дом из гранатомета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

Жукович рассказал, что в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Бориспольского района были слышны взрывы.

"Во время выезда на место инцидента следственно-оперативная группа нашла остатки от самого РПГ. Никто не пострадал, единственное - поврежден дом", - заявил Жукович.

Также он добавил, что преступники скрылись с места преступления и сообщил, что по данному факту правоохранителями было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное с применением оружия) УК Украины.

В настоящее время правоохранители пытаются установить местонахождение владельца дома.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Ровно обстреляли дом председателя городского суда. В результате взрыва гранаты РГД 5 был поврежден фасад дома, а также в направлении дома было осуществлено около 12 выстрелов из оружия, изготовленной на базе автомата Калашникова и его модификаций, в результате чего повреждены окна.