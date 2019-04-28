ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві в квартирі вибухнула граната, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    28.04.2019 - 17:28
У Києві в квартирі вибухнула граната, є загиблі
Фото: місце вибуху (kyiv.npu.gov.ua)

В результаті вибуху гранати загинуло двоє осіб

У Києві в результаті вибуху гранати у житловій квартирі багатоповерхівки в мікрорайоні Позняки загинуло двоє осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що поліція отримала дзвінок на спецлінію, що у квартирі стався вибух, від якого постраждали двоє співмешканців 38 і 44 років. Заявниця повідомила, що чоловік приніс додому гранату та підірвав її.

На місце пригоди прибули працівники слідчо-оперативних груп, лікарі, працівники вибухотехнічних груп та рятувальники.

"Лікарі "швидкої" констатували смерть чоловіка, а жінку з пораненнями різного ступеню тяжкості у непритомному стані було госпіталізовано до медичного закладу. Через кілька годин від тілесних ушкоджень жінка померла", - повідомили правоохоронці.

Оперативними співробітниками було встановлено, що вибух стався на кухні, коли у приміщенні знаходились загиблі. Правоохоронці вилучили залишки та фрагменти уламків гранати й направили їх для проведення експертизи.

"Слідчим відділом Дарницького управління поліції інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Київській обл. обстріляли з гранатомета житловий будинок. Речник Нацполіції Київської області Микола Жукович повідомив, що у селі Гнідин Бориспільського району Київської області було обстріляно житловий будинок із гранатомету.

У Києві невідомий погрожував підірвати всі церкви та собори У Миколаївській обл. внаслідок вибуху загинув військовослужбовець
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України КиївгранатаВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся