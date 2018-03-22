В Киеве на красной ветке метро останавливали движение из-за падения пассажира на пути

С пассажиром работают медики

В Киеве произошла остановка движения поездов на красной ветке метрополитена в связи с тем, что один из пассажиров упал на пути. Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Киевский метрополитен" в Twitter.

Происшествие случилось в четверг, 22 марта, на станции "Днепр".

"Красная ветка. По станции "Днепр" пассажир на пути. Человека подняли, движение восстановлено. С пассажиром работают медики", - сообщили в пресс-службе.

Червона гілка. По станції "Дніпро" пасажир на колії. Людину підняли, рух відновлено.

З пасажиром працюють медики. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) March 22, 2018

Фото: в киевском метро человек упал на пути (twitter.com/nashkiev)

Напомним, в четверг, 22 марта, в Киеве правоохранители задержали мужчину со взрывчаткой в метро. Пассажира, который вез в рюкзаке тротиловую шашку, пластид, запалы и детонаторы, задержали утром на станции метро "Житомирская". Так, полиция изъяла у задержанного тротиловую шашку весом около 100 граммов, 100 граммов пластида, запалы УЗРГМ и детонаторы.

Впоследствии в Министерстве внутренних дел сообщили, что задержанный оказался активистом политической партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил".