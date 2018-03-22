Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві на червоній гілці метро зупиняли рух через падіння пасажира на колії

НовиниНадзвичайні події    22.03.2018 - 19:53
Фото: метро Києва (БРК-Україна/Андрій Коваль)
Фото: метро Києва (БРК-Україна/Андрій Коваль)

З пасажиром працюють медики

У Києві сталась зупинка руху поїздів на червоній гілці метрополітену у зв’язку з тим, що один із пасажирів упав на колії. Про це повідомила прес-служба підприємства "Київський метрополітен" у Twitter.

Подія сталась у четвер, 22 березня, на станції "Дніпро".

"Червона гілка. По станції "Дніпро" пасажир на колії. Людину підняли, рух відновлено. З пасажиром працюють медики", - повідомили у прес-службі.

Фото: в київському метро людина впала на колії (twitter.com/nashkiev)

Нагадаємо, в четвер, 22 березня, у Києві правоохоронці затримали чоловіка із вибухівкою у метро. Пасажира, який віз у рюкзаку тротилову шашку, пластид, запали і детонатори, затримали вранці на станції метро "Житомирська". Так, поліція вилучила у затриманого тротилову шашку вагою близько 100 грамів, 100 грамів пластиду, запали УЗРГМ та детонатори.

Згодом в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що затриманий виявився активістом політичної партії Михайла Саакашвілі "Рух нових сил".

Метро в Києві відновило роботу після збою на червоній гілці У Києві закрито сім станцій метро
Теги: метро
Під Києвом вчителька прямо на уроці грубо принизила учня (відео)
"Не хоче мати нічого спільного": королева Єлизавета II назвала дружину свого сина "аморальною жінкою"
"Зверніть на мене увагу": Женя Галич зробив несподівану пропозицію Тіні Кароль
На Закарпатті заборонили носити маски і балаклави
On Top