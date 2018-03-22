У Києві на червоній гілці метро зупиняли рух через падіння пасажира на колії

З пасажиром працюють медики

У Києві сталась зупинка руху поїздів на червоній гілці метрополітену у зв’язку з тим, що один із пасажирів упав на колії. Про це повідомила прес-служба підприємства "Київський метрополітен" у Twitter.

Подія сталась у четвер, 22 березня, на станції "Дніпро".

"Червона гілка. По станції "Дніпро" пасажир на колії. Людину підняли, рух відновлено. З пасажиром працюють медики", - повідомили у прес-службі.

Червона гілка. По станції "Дніпро" пасажир на колії. Людину підняли, рух відновлено.

З пасажиром працюють медики. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) March 22, 2018

Фото: в київському метро людина впала на колії (twitter.com/nashkiev)

Нагадаємо, в четвер, 22 березня, у Києві правоохоронці затримали чоловіка із вибухівкою у метро. Пасажира, який віз у рюкзаку тротилову шашку, пластид, запали і детонатори, затримали вранці на станції метро "Житомирська". Так, поліція вилучила у затриманого тротилову шашку вагою близько 100 грамів, 100 грамів пластиду, запали УЗРГМ та детонатори.

Згодом в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що затриманий виявився активістом політичної партії Михайла Саакашвілі "Рух нових сил".