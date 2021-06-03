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В Киеве до конца суток удержится сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение

Автор: РБК-Украина

Сегодня в Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение. Усиление ветра удержится до конца суток.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Так, 3 июня ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый).

На время усиления ветра следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в четверг в Украину пришло похолодание. В Карпатах продолжает лежать снег, а в восточных регионах объявлено предупреждение об слива.

Ранее сообщалось, что жары в Украине пока не будет, но синоптики обещают потепление.

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