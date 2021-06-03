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У Києві до кінця доби утримається сильний вітер. Оголошене штормове попередження

Автор: РБК-Україна

Сьогодні у Києві та Київській області оголошене штормове попередження. Посилення вітру утримається до кінця доби.

Про це повідомили у ДСНС.

Так, 3 червня очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

На час посилення вітру слід дотримуватися таких рекомендацій:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, у четвер в Україну прийшло похолодання. В Карпатах продовжує лежати сніг, а в східних регіонах оголошено попередження про зливу.

Раніше повідомлялось, що спеки в Україні поки не буде, але синоптики обіцяють потепління.

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Новини України КиївШтормове попередження