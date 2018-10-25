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У Києві до кінця доби очікується сильний вітер

Новини » Суспільство    25.10.2018 - 13:07
Ілюстративне фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)
Ілюстративне фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

У Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с

У Києві до кінця доби 25 жовтня 2018 року очікується сильний вітер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

"У столиці у найближчу годину з утриманням до кінця доби 25 жовтня пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у разі сильного вітру киянам радять щільно закрити всі вікна, триматися подалі від рекламних щитів та ЛЕП, уникати перебування поблизу великих дерев.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні сьогодні, 25 жовтня, очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі, у західних, місцями північних, центральних та Харківській областях з мокрим снігом.

Разом з тим, як повідомляла народний синоптик Наталка Діденко, в п'ятницю, 26 жовтня, розпочнеться перехідний період від холоду до тепла. А в суботу і неділю очікується потепління до +22 градусів тепла. У столиці, за прогнозом синоптика, буде прохолодно і вітряно, але вже в суботу - неділю істотно потеплішає по всій території України.

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Новини України ГідрометцентрКиїв
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