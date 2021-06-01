В Киеве до конца суток объявили штормовое предупреждение
Фото: в Киеве объявили штормовое предупреждение (GettyImages)
В Киеве в ближайший час с удержанием до конца суток 1 июня объявили штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый).
Жителей столицы просят следовать основным рекомендациям во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, над югом Украины распространяется циклон. В связи с этим погода ухудшается-сегодня прогнозируют дожди и сильный ветер.
РБК-Украина писало, что 1 июня погода ухудшится в четырех областях. Ожидаются грозы и дожди, объявили штормовое предупреждение.
В Карпатах в первый день лета температура воздуха опустилась ниже нуля градусов.