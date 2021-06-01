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У Києві до кінця доби оголосили штормове попередження

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Вівторок 01 червня 2021 14:59
У Києві до кінця доби оголосили штормове попередження Фото: у Києві оголосили штормове попередження (GettyImages)
Автор: Инна Собора

У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби 1 червня оголосили штормове попередження. Очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомили в Київській міській держадміністрації.

Жителів столиці просять дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, над півднем України поширюється циклон. У зв'язку з цим погода погіршується - сьогодні прогнозують дощі та сильний вітер.

РБК-Україна писало, що 1 червня погода погіршиться у чотирьох областях. Очікуються грози та дощі, оголосили штормове попередження.

У Карпатах в перший день літа температура повітря опустилася нижче нуля градусів.

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