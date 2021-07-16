В Киеве до конца октября ограничат движение на Кольцевой дороге

В Киеве с 18 июля до 30 октября на участке Кольцевой дороги будет частично ограничено движение. Ограничение будет действовать на время ремонта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевавтодор".
Ограничение движения на Кольцевой дороге будет действовать с 22:00 18 июля.
Отмечается, что на Кольцевой дороге продолжается капитальный ремонт. В частности, будут проводиться работы по обновлению участка от улицы Луценко до Одесской площади (в направлении улицы Заболотного).
"Движение запустим по обновленному участку магистрали", - говорится в сообщении.