У Києві до кінця жовтня обмежать рух на Кільцевій дорозі

У Києві з 18 липня до 30 жовтня на ділянці Кільцевої дороги буде частково обмежено рух. Обмеження діятиме на час ремонту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київавтодор".
Обмеження руху на Кільцевій дорозі діятиме з 22: 00 18 липня.
Зазначається, що на Кільцевій дорозі триває капітальний ремонт. Зокрема, проводитимуться роботи з оновлення ділянки від вулиці Луценка до Одеської площі (у напрямку вулиці Заболотного).
"Рух запустимо оновленою ділянкою магістралі", - йдеться в повідомленні.