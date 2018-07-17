В Киеве до конца дня ожидается гроза

Гроза в Киеве ожидается в ближайшие 2-3 часа

В Киеве до конца дня, 17 июля 2018 года, ожидается гроза. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на информацию синоптиков.

Так, согласноданным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 17 июля гроза.

"Во время грозы порывы ветра 15-20 м / с", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно сообщению Укргидрометцентра, 17 июля 2018 года почти во всех областях Украины ожидаются дожди, без осадков, лишь на юге, температура воздуха поднимется до +29.

Также сообщалось, что в западных областях Украины 17 июля 2018 года в реках ожидаются подъемы уровней воды.