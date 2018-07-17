У Києві до кінця дня очікується гроза

Гроза в Києві очікується у найближчі 2-3 години

У Києві до кінця дня, 17 липня 2018 року, очікується гроза. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на інформацію синоптиків.

Так, согласноданным Укргідрометцентру, в найближчі години і до кінця доби 17 липня гроза.

"Під час грози пориви вітру 15-20 м / с", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з повідомленням Укргідрометцентру, 17 липня 2018 року майже у всіх областях України очікуються дощі, без опадів, лише на півдні, температура повітря підніметься до +29.

Також повідомлялося, що в західних областях України 17 липня 2018 року в річках очікуються підйоми рівнів води.