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В Киеве на карантин закрыты пять школ и девять детских садов

Киев, Пятница 04 декабря 2020 14:17
В Киеве на карантин закрыты пять школ и девять детских садов
Фото: детский сад (mon.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Киеве на карантин из-за коронавируса закрыли пять школ. Также временно не работают семь детских садов.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, на дистанционном обучении находятся 1171 класс 287 школ.

Также Кличко сообщил, что в Киеве коронавирусом болеют почти 1400 школьников и более 1060 педагогов.

Кроме того, временно из-за коронавируса закрыты 203 группы в 151 детском саду.

"Наполненность детей в детсадах сегодня - более 50 процентов", - отметил Кличко.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что закрытие школ неэффективным методом борьбы с распространением коронавируса.

Кроме того, локдаун на Новый год Украина вводить не планируют. Министерство здравоохранения предлагает ужесточить карантин в январе на три недели.

Добавим, что за минувшие сутки, 3 декабря, в Украине выявили 15 131 новый случай коронавируса. Больше всего случаев выявили в Киеве, Днепровской и Одесской областях.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения заявили о положительном эффекте от карантина выходного дня. В Украине стали фиксировать меньше заражений.

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