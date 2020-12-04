У Києві на карантин закрито п'ять шкіл і дев'ять дитячих садків

Фото: дитячий садок (mon.gov.ua)

У Києві на карантин через коронавіруса закрили п'ять шкіл. Також тимчасово не працюють сім дитячих садків.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, на дистанційному навчанні знаходяться 1171 клас 287 шкіл.

Також Кличко повідомив, що в Києві коронавірусом хворіють майже 1400 школярів і понад 1060 педагогів.

Крім того, тимчасово через коронавірус закриті 203 групи в 151 дитячому саду.

"Наповненість дітей у дитсадках сьогодні - понад 50 відсотків", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що закриття шкіл неефективним методом боротьби з поширенням коронавірусу.

Крім того, локдаун на Новий рік Україна запроваджувати не планують. Міністерство охорони здоров'я пропонує посилити карантин у січні на три тижні.

Додамо, що за минулу добу, 3 грудня, в Україні виявили 15 131 новий випадок коронавірусу. Найбільше випадків виявили в Києві, Дніпровської та Одеській областях.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я заявили про позитивний ефект від карантину вихідного дня. В Україні стали фіксувати менше заражень.