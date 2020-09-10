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В Киеве на карантин закрыли три учебных заведения

Автор: Марианна Присяжнюк

Глава Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан рассказал, что в Киеве с 1 сентября на карантин закрыли три учебных заведения. Среди них две школы и один детский садик.

Об этом Рубан рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Регистрируются точечные вспышки коронавируса, потому что это организованные точечные коллективы. На сегодня уже прекратило работу три учебных заведения - две школы и одно дошкольное детское учреждение", - сообщил он.

При этом Рубан добавил, что сезонное обострение только начинается и пик следует ожидать примерно в октябре.

Напомним, 10 сентября обновили карантинные зоны в Украине.

Так, Киев попал в "оранжевую зону" карантина; РБК-Украина сообщало, какие ограничения теперь будут действовать в столице.

Кроме того, Рубан объяснил, почему Киев попал в "оранжевую зону".

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