У Києві на карантин закрили три навчальних заклади

Голова Держпродспоживслужби міста Києва Олег Рубан розповів, що в Києві з 1 вересня на карантин закрили три навчальних заклади. Серед них дві школи та один дитячий садок.

Про це Рубан розповів в коментарі РБК-Україна.

"Реєструються точкові спалаху коронавірусу, тому що це організовані точкові колективи. На сьогодні вже припинило роботу три навчальних заклади - дві школи та один дошкільний дитячий заклад", - повідомив він.

При цьому Рубан додав, що сезонне загострення лише розпочинається і пік слід очікувати приблизно в жовтні.

Нагадаємо, 10 вересня оновили карантинні зони в Україні.

Так, Київ потрапив в "помаранчеву зону" карантину; РБК-Україна повідомляло, які обмеження тепер будуть діяти в столиці.

Крім того, Рубан пояснив, чому Київ потрапив в "помаранчеву зону".