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В Киеве изымают популярный энергетик. В нем обнаружили ядовитое вещество

Автор: Сергей Пышкин

В Киеве изымают из магазинов энергетический напиток Hell. В нем обнаружили оксид этилена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления держпродспоживслужби.

"Система быстрого реагирования о пищевых продуктах и кормах (RASFF) обнаружила в напитке Hell Focus несанкционированное вещество – оксид этилена", - отмечает пресс-служба.

Оксид этилена (оксиран) является токсичным в жидком и в газообразном состоянии. Отравление веществом разделяется на две стадии: первая - сугубо наркотическая, характеризующееся местным раздражением, и вторая - которая непосредственно влияет на клетки ткани.

Во время вдыхания, вещество может подразнить слизистые оболочки носа и вызвать кашель, покраснение глаз, а также одышку. Вследствие аллергической реакции на коже могут образовываться язвы, или же развиться дерматит.

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Киев