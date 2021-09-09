У Києві вилучають популярний енергетик. В ньому виявили отруйну речовину

"Система швидкого реагування про харчові продукти і корми (RASFF) виявила у напої Hell Focus несанкціоновану речовину – оксид етилену", - відзначає пресслужба.

Оксид етилену (оксиран) є токсичним у рідкому й в газоподібному стані. Отруєння речовиною поділяється на дві стадії: перша - суто наркотична, що характеризується місцевим подразненням, та друга - що безпосередньо впливає на клітини тканини.

Під час вдихання, речовина може подразнити слизові оболонки носа й викликати кашель, почервоніння очей, а також задишку. Внаслідок алергічної реакції на шкірі можуть утворюватися виразки, або ж розвинутись дерматит.