RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві вилучають популярний енергетик. В ньому виявили отруйну речовину

Автор: Сергій Пишкін

У Києві вилучають з магазинів енергетичний напій Hell. В ньому виявили оксид етилену.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління держпродспоживслужби.

"Система швидкого реагування про харчові продукти і корми (RASFF) виявила у напої Hell Focus несанкціоновану речовину – оксид етилену", - відзначає пресслужба.

Оксид етилену (оксиран) є токсичним у рідкому й в газоподібному стані. Отруєння речовиною поділяється на дві стадії: перша - суто наркотична, що характеризується місцевим подразненням, та друга - що безпосередньо впливає на клітини тканини.

Під час вдихання, речовина може подразнити слизові оболонки носа й викликати кашель, почервоніння очей, а також задишку. Внаслідок алергічної реакції на шкірі можуть утворюватися виразки, або ж розвинутись дерматит.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ