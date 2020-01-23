В Киеве изменят маршрут городской электрички

Киевская городская электричка изменит маршрут движения в период с 24 по 26 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпастранс".

Сообщается, что с 15:30 24 января до 26 января электропоезда городской электрички будут курсировать по "челночным" маршрутам в связи с проведением капитального ремонта инфраструктуры.

"Так, движение будет организовано на участках:

Дарница-Киев-Пассажирский-Борщаговка;

Борщаговка-Киев-Пассажирский-Дарница.

Движение на участке Борщаговка-Почайная-Дарница будет закрыто", - говорится в сообщении.

Также будет приостановлено движение автобусов №59, 61, а движение трамвая №4 и 5 будет осуществляться до станции "Генерала Ватутина". Количество автобусов №21, 101, троллейбусов 31 и трамваев 35 будет увеличено.

Ранее РБК-Украина писало, что с 8 декабря в Киеве действует новое расписание поездов городской электрички. Всего в Киеве есть два маршрута, по которым курсируют электрички: Е1 (Дарница-Почайна-Киев-Пассажирский-Дарница) и Е2 (Дарница-Киев-Пассажирский-Почайна-Дарница).

Также РБК-Украина сообщало, что 6 ноября в Киеве из-за вандалов отменили ряд утренних рейсов городской электрички.