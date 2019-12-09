Городская электричка Киева изменила график движения

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В Киеве есть два маршрута, по которым курсируют электрички

С 8 декабря действует новое расписание движения городских электричек в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс".

В Киеве есть два маршрута, по которым курсируют электрички: Е1 (Дарница-Почайна-Киев-Пассажирский-Дарница) и Е2 (Дарница-Киев-Пассажирский-Почайна-Дарница).

Всего на первом маршруте 24 электрички утром (10 из них только в будни) и 21 вечером (7 из них только в будни). Утренние начинают свое движение в 5:32 в будни и в 6:02 в выходные и заканчивают в 10:31. А вечерние начинают в 16:14 по будням и в 16:22 в выходные и заканчивают в 21:46.

Первая утренняя электричка отправляется со станции Киев-Волынский и движется к Дарнице, куда приезжает в 6:25. Всего таких электричек 11, 6 из которых курсируют ежедневно, а 5 только в будни (последняя 9:53 – 10:31).

В 6:02 электричка отправляется со станции Дарница и в 6:48 прибывает на Борщаговку. Таких электричек утром 11, из которых 5 курсирует только в будни, а 6 ежедневно. Последняя электричка отправляется в 9:40 и заканчивает движение в 10:22.

Также на маршруте есть электричка Дарница-Почайна (8:08-8:31) и Троещина-Почайна (9:02-9:11).

Вечером маршрутом Киев-Волынский-Дарница проезжает 10 электричек, 7 из которых курсируют ежедневно, а 3 - только по будням.

В 16:14 по будням и в 16:40 в выходные со станции Дарница отправляется первая вечерняя электричка, которая движется к станции Борщаговка. Всего курсирует 11 поездов, 4 из которых только в будни. Последняя электричка отправляется в 21:03 и финиширует в 21:46.

Скріншот: "Киевпастранс"

Напомним, под Львовом неизвестные забросали камнями электричку с пассажирами. В результате инцидента пострадали два человека. Нападение хулиганов произошло на пригородный электропоезд сообщением Львов - Лавочное на станции Пустомыты.

Также РБК-Украина сообщало, что 6 ноября в Киеве из-за вандалов отменили ряд утренних рейсов городской электрички.