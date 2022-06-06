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В Киеве изменили интервал движения поездов метро

Фото: В Киеве изменили интервал движения поездов метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киевском метрополитене изменили интервал движения поездов. В часы пик поезда будут ходить каждые 4-5 минут, а в межпиковые - 8-10 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

В то же время в столичном метрополитене заработают вторые вестибюли на станциях "Дарница" и "Выдубичи". На станциях "Осокорки" и "Лесная" работа вестибюлей будет изменена.

При этом без остановки поезда продолжат курсировать мимо станций "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк", "Майдан Незалежности". Также остается закрытым пересадочный узел "Крещатик" - "Майдан Незалежности".

"В случае воздушной тревоги движение по наземным участкам метрополитена приостанавливается. Подземные станции метрополитена продолжают выполнять функцию укрытия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Киевский фуникулер закрывается на плановый ремонт.

Кроме того, Киев усиливает контроль за соблюдением комендантского часа.

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