В Киеве изменили интервал движения поездов метро

В Киевском метрополитене изменили интервал движения поездов. В часы пик поезда будут ходить каждые 4-5 минут, а в межпиковые - 8-10 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram .

В то же время в столичном метрополитене заработают вторые вестибюли на станциях "Дарница" и "Выдубичи". На станциях "Осокорки" и "Лесная" работа вестибюлей будет изменена.

При этом без остановки поезда продолжат курсировать мимо станций "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк", "Майдан Незалежности". Также остается закрытым пересадочный узел "Крещатик" - "Майдан Незалежности".

"В случае воздушной тревоги движение по наземным участкам метрополитена приостанавливается. Подземные станции метрополитена продолжают выполнять функцию укрытия", - говорится в сообщении.