У Києві змінили інтервал руху поїздів метро

У Київському метрополітені змінили інтервал руху поїздів. У години пік потяги ходитимуть кожні 4-5 хвилин, а в міжпікові - 8-10 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram .

Водночас у столичному метрополітені запрацюють другі вестибюлі на станціях "Дарниця" та "Видубичі". На станціях "Осокорки" і "Лісова" робота вестибюлів буде змінена.

При цьому без зупинки поїзди продовжать курсувати повз станції "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк", "Майдан Незалежності". Також залишається закритим пересадочний вузол "Хрещатик" - "Майдан Незалежності".

"У разі повітряної тривоги рух по наземних ділянках метрополітену призупиняється. Підземні станції метрополітену продовжують виконувати функцію укриття", - йдеться в повідомленні.