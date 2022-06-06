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У Києві змінили інтервал руху поїздів метро

Фото: у Києві змінили інтервал руху поїздів метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Київському метрополітені змінили інтервал руху поїздів. У години пік потяги ходитимуть кожні 4-5 хвилин, а в міжпікові - 8-10 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.

Водночас у столичному метрополітені запрацюють другі вестибюлі на станціях "Дарниця" та "Видубичі". На станціях "Осокорки" і "Лісова" робота вестибюлів буде змінена.

При цьому без зупинки поїзди продовжать курсувати повз станції "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк", "Майдан Незалежності". Також залишається закритим пересадочний вузол "Хрещатик" - "Майдан Незалежності".

"У разі повітряної тривоги рух по наземних ділянках метрополітену призупиняється. Підземні станції метрополітену продовжують виконувати функцію укриття", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Київський фунікулер закривається на плановий ремонт.

Крім того, Київ посилює контроль за дотриманням комендантської години.

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КМДАКиївметро