В Киеве изменили график работы метро: подробности

Столичный метрополитен для перевозки пассажиров работает с 07:30 до 19:00. Интервал движения поездов на красной линии сокращен до 50 минут.
Об этоми сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу коммунального предприятия "Киевский метрополитен".
Организовано движение поездов:
В настоящее время движение поездов:
Работа пересадочных узлов:
Без остановки поезда будут следовать по таким станциям:
В пресс-службе отметили, что средний интервал по линиям составляет примерно 1 час. График работы может оперативно меняться по необходимости.
"Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие", - резюмировали в ведомстве.
Напомним, сегодня в Киеве открыли Южный мост для всего транспорта. Теперь транспортное сообщение через Днепр осуществляется тремя мостами.
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