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В Киеве изменили график работы метро: подробности

Фото: в Киеве изменили график работы метро (Facebook)
Автор: Каролина Гайдук

Столичный метрополитен для перевозки пассажиров работает с 07:30 до 19:00. Интервал движения поездов на красной линии сокращен до 50 минут.

Об этоми сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

Организовано движение поездов:

  • от станции "Вокзальная" до станции "Академгородок";
  • от станции "Театральная" до станции "Академгородок".

В настоящее время движение поездов:

  • красная линия от ст. "Академгородок" до ст. "Театральная"
  • синяя линия – от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки"
  • зеленая линия от станции "Сырец" до станции "Красный хутор"

Работа пересадочных узлов:

  • "Золотые ворота"- "Театральная"
  • "Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта"

Без остановки поезда будут следовать по таким станциям:

  • "Майдан Независимости"
  • "Кловская"

В пресс-службе отметили, что средний интервал по линиям составляет примерно 1 час. График работы может оперативно меняться по необходимости.

"Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, сегодня в Киеве открыли Южный мост для всего транспорта. Теперь транспортное сообщение через Днепр осуществляется тремя мостами.

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