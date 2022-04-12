У Києві змінили графік роботи метро: подробиці

Столичний метрополітен для перевезення пасажирів працює з 07:30 до 19:00. Інтервал руху поїздів на червоній лінії скорочено до 50 хвилин.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу комунального підприємства "Київський метрополітен".
Організовано рух поїздів:
В даний час рух поїздів:
Робота пересадочних вузлів:
Без зупинки поїзди будуть слідувати за такими станціями:
У прес-службі зазначили, що середній інтервал по лініях становить приблизно 1 годину. Графік роботи може оперативно змінюватися за потребою.
"Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття", - резюмували у відомстві.
Нагадаємо, сьогодні у Києві відкрили Південний міст для всього транспорту. Тепер транспортне сполучення через Дніпро здійснюється трьома мостами.
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