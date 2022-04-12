RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві змінили графік роботи метро: подробиці

Фото: у Києві змінили графік роботи метро (Facebook)
Автор: Кароліна Гайдук

Столичний метрополітен для перевезення пасажирів працює з 07:30 до 19:00. Інтервал руху поїздів на червоній лінії скорочено до 50 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу комунального підприємства "Київський метрополітен".

Організовано рух поїздів:

  • від станції "Вокзальна" до станції "Академмістечко";
  • від станції "Театральна" до станції "Академмістечко".

В даний час рух поїздів:

  • червона лінія від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна"
  • синя лінія - від ст." Героїв Дніпра "до ст. "Теремки"
  • зелена лінія від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір"

Робота пересадочних вузлів:

  • "Золоті ворота" - "Театральна"
  • "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту"

Без зупинки поїзди будуть слідувати за такими станціями:

  • "Майдан Незалежності"
  • "Кловська"

У прес-службі зазначили, що середній інтервал по лініях становить приблизно 1 годину. Графік роботи може оперативно змінюватися за потребою.

"Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відкрили Південний міст для всього транспорту. Тепер транспортне сполучення через Дніпро здійснюється трьома мостами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київметро