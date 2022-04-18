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У Києві змінили графік роботи метро та наземного громадського транспорту

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Київ, Понеділок 18 квітня 2022 09:00
У Києві змінили графік роботи метро та наземного громадського транспорту Фото: у Києві змінили графік роботи громадського транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві від сьогодні змінили графік роботи наземного громадського транспорту та метро. Транспорт буде їздити довше через скорочення часу комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Тепер метрополітен перевозитиме пасажирів із 06:30 до 20:00, а наземний транспорт - із 7:00 до 21:00.

Також столична влада нагадала, що комендантська година відтепер триває із 22:00 до 05:00. У КМДА закликали киян дотримуватися правил комендантської години та не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу

"Під час комендантської години заборонено пересування містом. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві скоротили комендантську годину з 16 квітня.

Проте в населених пунктах Гостомельської громади Київської області запровадили посилену комендантську годину.

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