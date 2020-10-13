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У Києві змінили графік руху транспорту через матч Україна - Іспанія

Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 16:13
У Києві змінили графік руху транспорту через матч Україна - Іспанія
Фото: тролейбус (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 13 жовтня, графік руху громадського транспорту буде змінено. Сьогодні у столиці відбудеться матч між збірними України та Іспанії.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, на годину довше працюватимуть:

  • тролейбуси - №№ 3, 8, 18, 24, 26, 31;
  • трамваї - №№ 1, 8, 28;
  • автобуси в режимі маршрутного таксі - №№ 155, 220, 228, 500, 502, 516, 576.

Нагадаємо, матч Україна - Іспанія відбудеться в рамках Ліги націй, його початок - о 21:45. Гра пройде при вболівальниках. Трибуни дозволено заповнювати до 25% від загальної місткості стадіону.

Крім того, у зв'язку з проведенням футбольного матчу у столиці зміниться графік роботи київського метрополітену. Останній поїзд з центру Києва відправиться в 01:15 середовища.

Зазначимо, що перед і після матчу можливе закриття станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Льва Толстого".

Додамо, що на матчі Україна - Німеччина в суботу були присутні понад 17 тисяч уболівальників. Команда Андрія Шевченка поступилася з рахунком 1:2.

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