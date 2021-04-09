UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве изменили график движения поездов в метро на время локдауна

Автор: Игорь Литвиненко

Киевский метрополитен изменил график движения поездов на время локдауна. Интервал между поездами в пиковое время увеличили до 2 минут.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила спикер киевского метрополитена Наталия Макогон.

По ее словам, график движения поездов был изменен, чтобы оптимизировать работу метрополитена и сэкономить ресурс.

"Мы увеличили (интервал между поездами - ред.) в пиковые часы с 1:30 до 2 минут. Это будет не очень заметным для пассажиров", - пояснила Макогон.

В метрополитене добавили, что сейчас пассажиропоток столичной подземки составляет около 200 тысяч человек ежедневно. При этом в понедельник, когда фиксируют минимальный пассажиропоток, было зафиксировано 150 тысяч - это в 10 раз меньше, чем в докарантинные времена.

Напомним, в Киеве с начала этой недели во всем общественном транспорте разрешено перевозить пассажиров лишь при наличии спецпропуска. Такие пропуска выдает городская власть, в частности, для работников предприятий критической сферы, медиков. Для получения такого проездного документа в соответствующий департамент КГГА обращаются сами предприятия.

При этом не всем киевлянам сразу выдали все специальные пропуска, и были случаи, когда, к примеру, медиков не пускали в общественный транспорт. Президент Владимир Зеленский призвал КГГА оперативно решить эту проблему.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевметроЛокдаун
Читайте также
Кличко требует ввести полный локдаун в Украине и ограничить межобластное сообщение
Наибольшее количество с начала пандемии: в Киеве за сутки COVID заболели 62 медика
Прогноз погоды