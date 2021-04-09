В Киеве изменили график движения поездов в метро на время локдауна

Киевский метрополитен изменил график движения поездов на время локдауна . Интервал между поездами в пиковое время увеличили до 2 минут.

По ее словам, график движения поездов был изменен, чтобы оптимизировать работу метрополитена и сэкономить ресурс.

"Мы увеличили (интервал между поездами - ред.) в пиковые часы с 1:30 до 2 минут. Это будет не очень заметным для пассажиров", - пояснила Макогон.

В метрополитене добавили, что сейчас пассажиропоток столичной подземки составляет около 200 тысяч человек ежедневно. При этом в понедельник, когда фиксируют минимальный пассажиропоток, было зафиксировано 150 тысяч - это в 10 раз меньше, чем в докарантинные времена.