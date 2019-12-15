В Киеве изменено движение трамваев

Иллюстративное фото (kiev.klichko.org)

Станция "Полевая" закрыта на вход/выход для пассажиров

Сегодня, 15 декабря, движение трамваев №1 приостановлено из-за реконструкции линии от станции "ул. генерала Потапова" до станции "ул. Зодчих". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевпастранс.

В пресс-службе на время ремонта предлагают пользоваться: автобусами №2Т от Михайловской Борщаговки до ст. "Ромена Роллана", трамваями №3 от ст. "Ромена Роллана" ст. "Старовокзальная".

Также отмечается, что станция "Полевая" закрыта на вход/выход для пассажиров.

Напомним, РБК-Украина писало, что в столице с 13 декабря ограничили движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого. Ограничения движения будут действовать до 27 декабря. На участке будут проводить ремонтные работы.

Кроме того, в Киеве с 18 по 20 декабря, будет перекрыта дорога на проспекте Науки в районе железнодорожного переезда в связи с ремонтными работам.

Добавим, что во время новогодне-рождественских празднований в центре столицы ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года по 12 января 2020. Кроме того, будут внесены изменения в работу наземного пассажирского транспорта.