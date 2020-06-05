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У Києві побили водія трамваю за зауваження про відсутність маски

Новини » Надзвичайні події     05.06.2020 - 21:06
У Києві побили водія трамваю за зауваження про відсутність маски
Фото: київський трамвай (РБК-Україна)

Водій отримав струс мозку

У Києві невідомі зловмисники побили водія трамваю на маршруті №33к. Конфлікт виник через відсутність засобів захисту у групи пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс" у Facebook.

Інцидент стався на зупинці "Вулиця Петра Запорожця". Водій зробив зауваження групі пасажирів, які намагалися потрапити до салону без засобів індивідуального захисту.

У відповідь на зауваження зловмисники напали на водія та завдали йому тілесних ушкоджень, після чого втекли. Потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму та струс мозку. Зараз водій у стабільному стані.

Зазначається, що поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на водія.

Нагадаємо, після звернення у поліції за порушення карантину у Харкові побили місцевого журналіста.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України трамвайпобиттяводителиКиїв
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