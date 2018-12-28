Избиение Дзидзьо: нападавший угрожал артисту неоднократно

Дзидзьо (фото: РБК-Украина)

В команде Дзидзьо говорят, что на него напал известный бизнесмен, который занимается рейдерством

В Киеве неизвестные избили певца Дзидзьо. 28 декабря Михаил Хома должен был присутствовать на радио "Хит FM", где у него был запланирован прямой эфир в утреннем шоу вместе с Юлией Карповой, который так и не состоялся. Как рассказала Styler пиар-менеджер DZIDZIO Лилия Слюсар, Михаил приехал к зданию радиокомпании "Тавр" (ул. Викентия Хвойки, 15/15), где его уже ждали трое людей.

"Двое из них были неизвестные нам люди. А третий - это лицо по имени Михаил Мешков. По нашим данным, он занимается рейдерством. Он и раньше неоднократно приезжал в наш офис с требованиями и даже угрозами", - рассказала Слюсар.

Она допускает, что Мешков увидел в социальных сетях анонс о том, что Дзидзьо будет на радио, поэтому решил приехать прямо под студию.

Дзидзьо и ведущая утреннего шоу на "Хит FM" Юлия Карпова (фото: facebook.com/dzidzio)

"Он приехал туда, завязался разговор. Один из двух мужчин, которые были вместе с Мешковым, нанес Михаилу Хоме телесные повреждения, после чего нападавшие скрылись с места происшествия", - говорит она.

На место сразу же приехали полиция и "скорая". По словам Лилии, медики сейчас оценивают состояние артиста, поэтому "выводы относительно его состояния здоровья делать рано".

Дзидзьо (фото: instagram.com/dzidzio)

"Михаил Мешков, который приехал под офис радио, - это человек, которому наш бывший участник Олег Турко (Лесик) якобы продал свою долю компании Meison Entertainment после выхода из нее. С того времени, как Олег ушел из группы, продолжаются судебные тяжбы. Мешков приходил к нам и говорил, что он является новым владельцем 25%-й доли компании. Но наши юристы и все мы сомневаемся, что продажа действительно состоялся, потому что нам не передали все документы, удостоверяющие факт продажи. Мы действуем в правовом поле, но Мешков наведывался к нам в офис и говорил: "Вот, вы зарабатываете средства. Давайте, делитесь". Но мы не уверены, что он действительно законный владелец этой доли акций компании", - подчеркнула Лилия.

Дзидзьо (фото: facebook.com/dzidzio)

По словам Слюсар, Михаилу Фоме Мешков угрожал физической расправой уже неоднократно.

"И вот сегодня он со своими "коллегами", к сожалению, перешел к прямым действиям", - резюмировала она.

Добавим, что избиение Дзидзьо уже прокомментировали в правоохранительных органах.

Напомним, ранее Михаил Хома поддержал школьницу, которая стала жертвой буллинга в Харькове и рассказал, обижали ли когда-то в школе его самого .