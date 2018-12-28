Оголошено план "перехоплення": у поліції прокоментували побиття Дзідзьо

Дзідзьо (фото: facebook.com/dzidzio)

Правоохоронні органи активно розшукують злочинців

У Києві невідомі жорстоко побили Дзідзьо. Як повідомлялося раніше, нападників було кілька. Після нападу на Михайла Хому бандити зникли у невідомому напрямку на автомобілі марки Mercedes.

Крім того, як стало відомо Styler, мегапопулярний Дзідзьо знав одного з нападників.

Побиття співака і актора, який не так давно розповів, чи ображали його в школі, вже прокоментували в правоохоронних органах. Зокрема, в коментарі газеті "Факти" один з поліцейських зазначив, що на артиста напали прямо посеред вулиці (це сталося біля радіокомпанії "Тавр" за адресою: вул. Вікентія Хвойки 15/15 - Ред.).

"По місту оголошено план "перехоплення", - розповіли в поліції.

Дзідзьо і Юлія Карпова (фото: instagram.com/dzidzio)

Зазначимо, що це вже не перший напад на Дзідзьо. Так, у 2012 році на артиста напали в Кам'янці-Подільському, де у DZIDZIO був концерт. Тоді Михайло був атакований агресивними молодими людьми на площі Відродження. Співакові розбили сонцезахисні окуляри, після чого зірці і його колегам довелося рятуватися втечею.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова та Михайло Хома поділилися своїми враженнями від тантричного сексу, який вони практикували у фільмі "Свінгери".