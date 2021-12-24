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В Киеве исправили сбой при покупке билетов в общественный транспорт

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня в Киеве произошел сбой при попытке купить билет в общественном транспорте. Система оплаты проезда уже работает в штатном режиме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Причины сбоев, которые могли возникнуть при покупке билетов для проезда в общественном транспорте, полностью устранены", - пишет пресс-служба.

Приобрести QR-билет или же пополнить транспортную карту можно в:

  • приложение "Киев цифровой";
  • автоматах самообслуживания;
  • кассах метрополитена.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве произошел сбой при покупке билетов в общественный транспорт.

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Киев