В Киеве ищут взрывчатку в посольстве США

В посольстве просят не приходить в ведомство
Посольство США в Киеве получило сообщение об угрозе заминирования и расследует этот случай. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter посольства.
В посольстве просят не приходить в ведомство, пока не проверят информацию.
"Посольство США в Киеве получило сообщение об угрозе заминирования и расследует этот случай. Пожалуйста, не приходите в посольство, пока об этом не будет сообщено дополнительно", - отмечается в сообщении.
Также РБК-Украина писало, что полиция проверяла сообщение о заминировании Ровенской АЭС и местного университета. Информация не подтвердилась.