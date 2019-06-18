У Києві шукають вибухівку у посольстві США

У посольстві просять не приходити до відомства
Посольство США у Києві отримало повідомлення про загрозу замінування і розслідує цей випадок. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter посольства.
У посольстві просять не приходити до відомства, допоки не перевірять інформацію.
"Посольство США у Києві отримало повідомлення про загрозу замінування і розслідує цей випадок. Будь ласка, не приходьте до посольства, допоки про це не буде повідомлено додатково", - зазначається у повідомленні.
Також РБК-Україна писало, що поліція перевіряла повідомлення про замінування Рівненської АЕС та місцевого університету. Інформація не підтвердилась.