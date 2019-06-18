У Києві шукають вибухівку у посольстві США

Посольство США у Києві отримало повідомлення про загрозу замінування і розслідує цей випадок. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter посольства.

У посольстві просять не приходити до відомства, допоки не перевірять інформацію.

"Посольство США у Києві отримало повідомлення про загрозу замінування і розслідує цей випадок. Будь ласка, не приходьте до посольства, допоки про це не буде повідомлено додатково", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 10 червня до поліції надійшло 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об'єктів в Києві, Дніпрі, Львові, Луцьку, Рівному, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Черкасах, Одесі, Генічеську. Більшість повідомлень про замінування надходили з Росії. Тоді правоохоронці евакуйовували більше 32 тисяч громадян з 77 закладів швидкого харчування, 18 торговельних центрів, 6 гіпермаркетів, 16 житлових будинків, готелів, 5 станцій Київського метрополітену.

Також РБК-Україна писало, що поліція перевіряла повідомлення про замінування Рівненської АЕС та місцевого університету. Інформація не підтвердилась.