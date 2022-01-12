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В Киеве ищут взрывчатку в аэропорту "Жуляны"

Автор: Валерия Полищук

В киевском аэропорту имени Игоря Сикорского ищут взрывчатку. В аэропорт выехали правоохранители на проверку объекта.

Об этом РБК-Украина рассказали в полиции Киева.

"Поступило сообщение, что аэропорт "Жуляны" заминировали. Правоохранители выехали на проверку", - сообщили в пресс-службе полиции.

Отметим, сегодня по Украине прокатилась волна "минирований". В частности, во Львове и Черкассах поступило сообщение о якобы заминировании всех школ.

Также сегодня в Киеве сообщили о минировании центральных станций метро. В частности, станций "Театральная", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого" и Вокзальную.

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Киев