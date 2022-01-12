В Киеве закрыли центральные станции метро. Ищут взрывчатку
Фото: в Киеве закрыли четыре центральные станции метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
В Киеве сообщили о заминировании ряда станций метро. Сейчас закрыты для входа и выхода четыре станции и пересадочный узел.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.
На вход и выход закрыты следующие станции метро:
- "Вокзальная",
- "Театральная",
- "Площадь Льва Толстого",
- "Дворец спорта".
Сообщается, что пришел анонимный звонок о минировании.
"Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - отметили в КГГА.