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В Киеве закрыли центральные станции метро. Ищут взрывчатку

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Киев, Среда 12 января 2022 14:50
В Киеве закрыли центральные станции метро. Ищут взрывчатку Фото: в Киеве закрыли четыре центральные станции метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве сообщили о заминировании ряда станций метро. Сейчас закрыты для входа и выхода четыре станции и пересадочный узел.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

На вход и выход закрыты следующие станции метро:

  • "Вокзальная",
  • "Театральная",
  • "Площадь Льва Толстого",
  • "Дворец спорта".

Сообщается, что пришел анонимный звонок о минировании.

"Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - отметили в КГГА.

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