У Києві шукають вибухівку в аеропорту "Жуляни"

У київському аеропорту імені Ігоря Сікорського шукають вибухівку. В аеропорт виїхали правоохоронці на перевірку об'єкта.
Про це РБК-Україна розповіли в поліції Києва.
"Надійшло повідомлення, що аеропорт "Жуляни" замінували. Правоохоронці виїхали на перевірку", - повідомили в прес-службі поліції.
Зазначимо, сьогодні Україною прокотилася хвиля "мінувань". Зокрема, у Львові та Черкасах надійшло повідомлення про нібито замінування всіх шкіл.
Також сьогодні у Києві повідомили про мінування центральних станцій метро. Зокрема, станцій "Театральна", "Палац Спорту", "Площа Льва Толстого" та Вокзальну.