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В Киеве хотят увеличить количество наземных переходов

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Украина, Четверг 07 июля 2022 16:59
В Киеве хотят увеличить количество наземных переходов Фото: в Киеве хотят увеличить количество наземных переходов (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

В Киевском городском совете зарегистрирован проект решения, согласно которому в столице должно быть увеличено количество наземных пешеходных переходов. Целью увеличения количества наземных переходов является обеспечение физической безбарьерности транспортной инфраструктуры Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской совет.

В Киевсовете считают, что во время полномасштабной российско-украинской войны вопрос создания безбарьерной среды в городе становится еще более актуальным, поскольку в столице с линии фронта возвращаются военные, которые получили инвалидность или травмы конечностей вследствие ранений. Доступность городского пространства должна быть новой общественной нормой.

"Подземные пешеходные переходы являются действительно барьером для передвижения людей с детскими колясками, пожилых людей, лиц с инвалидностью и других маломобильных категорий населения", - заявила депутат Киевского городского совета Ксения Семенова.

Проект решения разработан с целью обеспечения физической безбарьерности транспортной инфраструктуры. Увеличение количества наземных пешеходных переходов будет реализовано путем модернизации перекрестков, строительства, капитального ремонта и реконструкции светофорных объектов.

"Депутатский корпус Киевского городского совета создает пространство неограниченных возможностей для киевлян и гостей города, в котором нет места дискриминации и учитывают интересы каждого. Необходимо обеспечить всем жителям равный доступ к транспорту, административным зданиям и другим городским объектам", - рассказала Ксения Семенова.

Напомним, с 7 по 8 июля на территории Вышгородского района Киевской области пройдут командно-штабные учения.

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