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В одном из районов Киевской области усилят меры безопасности: с чем это связано

Новина українською →
Киев, Четверг 07 июля 2022 12:00
В одном из районов Киевской области усилят меры безопасности: с чем это связано Фото: в Киевской области пройдут командно-штабные учения (flickr.com/photos/ng_ukraine)
Автор: Руслан Гаращенко

В период с 7 по 8 июля на территории Вышгородского района Киевской области пройдут командно-штабные учения. В ходе учений могут усилить меры безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на Telegram Вышгородской районной военной администрации.

Отмечается, что учения будут проходить с целью наращивания оперативных возможностей органов военного управления, воинских частей и подразделений ВСУ, других составляющих сил безопасности и обороны государства.

"В ходе обучения возможны усиленные меры безопасности. Просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее аналогичные учения прошли в Броварском районе Киевской области. Жителей также предупреждали о передвижении техники и усилении безопасности в районе.

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